Filmada en blanco y negro, esta película-concierto retrata uno de los muchos misterios de Mr. Mistery y por eso lo tituló El reino de las sombras.

En la vida de conciertos de Bob Dylan hay sesiones históricas, poco conocidas, donde él toca en una barraca frente a leñadores que fuman como chacuacos y beben como cosacos, mientras él canta sin que nadie lo pele. Quizá por eso Mr. Mistery acostumbra, algunas veces, tocar de espaldas al público, o ladrar sus canciones para que nadie las entienda.

El principal misterio del Señor Misterio es su música: inaprensible, indefinible, siempre en transformación. Por ejemplo, la pieza inicial, titulada When I Paint My Masterpiece, que Bob Dylan regaló a su banda preferida: The Band, y que grabó hace exactamente 50 años (misterio develado: por eso inició con esta pieza Dylan su concierto de reaparición, luego del último concierto que había dado, en diciembre de 2019), incluye deliciosas variaciones líricas de crooner, así como hizo cambios notorios en la cuarta pieza del recital: I’ll be your Baby Tonight, en el verso everything is going to be different , del original, que data de 1967, incluida en el hermoso disco John Wesley Harding, ahora en su concierto de retorno triunfal cambió a: everything is going to be beautiful .

Eso, belleza, porque la belleza es otro de los grandes misterios de Mr. Mistery. Si tuviéramos que definir su concierto Shadow Kingdom en una sola palabra sería sin duda esta: Belleza.

La belleza de Watching the River Flow, por ejemplo, otra canción que cumple medio siglo; la belleza de Queen Jane Approximately, la segunda pieza del concierto; la belleza de Just Like Tom Thumb’s Blues, enlazada cuasi ataca con Tombstone Blues para enlazar con otra canción de amor: To Be Alone With You. Belleza. Mr. Mistery ama la belleza.

Como en una sinfonía de Bruckner, donde la energía se va acumulando en oleajes, la pieza novena, Forever Young, fue la ola más elevada del concierto, enunciada pulcramente, a lo William Shakespeare, en semirecitativo:

May God bless and keep you

always

May your wishes all come

true

May you always do for others

And let others do for you

(…)

May you grow up to be

righteous

May you grow up to be true

May you always know the

truth

And see the light surrounding

you

Mr. Mistery es un sinónimo de Mr. Irony. Su sentido del humor es único e irrepetible. Es irónico de manera suave, amorosa, por eso tituló El reino de las sombras a su concierto, como mera ironía, porque como él mismo se retrata en los versos aquí arriba citados: el señor Robert Zimmerman es un ser rodeado de luz.

Desconcertó a todos cuando electrificó su guitarra en 1965 y pocos entendieron que eso se llama evolución creativa: diversificar el sonido ha sido uno de sus sellos. Nunca ha abandonado su guitarra acústica, y siempre se hace acompañar de ese breve adminículo que convierte en locomotora en sus manos: su armónica.

Desconcertó a todos cuando, a finales de los años sesenta, se volvió pastor y, dijeron sus desconcertados malquerientes, se puso a predicar la palabra de Dios . Pocos entendieron que eso se llama evolución personal, riqueza musical: todo ese periodo ennobleció sus conciertos con el tesoro lírico del gospel.

Mr. Mistery. Bob Dylan. Robert Allen Zimmerman, desconcierta a todos nuevamente. Su flamante obra maestra, el filme-concierto Shadow Kingdom, es un monumento artístico de lenta digestión. Tienen mucha tarea quienes necesitan muletas para andar y compartimentos estancos para entender la música.

Quienes amamos la belleza, tenemos con nosotros un nuevo tesoro: Shadow Kingdom. Ya se irán develando los misterios. Ya sabremos pronto si ese film-concierto saldrá en formato devedé, o en la web, en streaming, o su banda sonora en un cidí. Por lo pronto, Bob Dylan acaba de anunciar nuevo disco: Springtime in New York: The Bootleg Series Vol. 16, con materiales precisamente posteriores a ese periodo en que se convirtió al cristianismo e incluirá materiales otra vez exquisitos: Shot of Love, del álbum Infidels, de 1983, y materiales del álbum de dos años después: Empire Burlesque.

El maestro Robert Zimmerman está de regreso.