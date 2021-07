De acuerdo con Arau, captar las imágenes aéreas de México ha cambiado su perspectiva no sólo de ver el país, sino también la vida. “Hay algo que cambia dentro de mi estructura y mi forma de pensar. Posicionar y dar dimensión a la geografía, y donde estamos situados, hace que la mente trabaje de manera distinta.

En entrevista, el fotógrafo explica que fue invitado por la embajada de México en el contexto de los actos organizados en torno a las Olimpiadas con el propósito de llevar un poco de la cultura, de los paisajes a través de la fotografía que he realizado en 10 años .

Un entendimiento de nuestra dimensión

Ver la magnitud de las ciudades desde el aire, así como el tamaño de las cosas, nos permite entender lo grande o pequeños que podemos llegar a ser; en mi caso, me encuentro con paisajes que me llenan de tranquilidad, de alegría, y me gusta estar ahí, caminar en un volcán, pasear por la selva, o nadar en el océano.

Arau comparte que al ver los paisajes del país se encuentra con situaciones que no le agradan y le permiten reflexionar sobre temas como la sobrepoblación. Desde el aire se pueden leer o ver problemas políticos, sociales, económicos y de desigualdad. Por ejemplo, en las fotos que tomé de la frontera entre México y Estados Unidos está la división que muestra al país más rico del mundo y una región pobre .

Arau produce ilustraciones aéreas contundentes y críticas que se convierten en testimonio de la grandeza natural y su diversidad cultural. Con su trabajo invita al espectador a crear conciencia en torno al ecosistema.

En la muestra que se presenta en Tokio se incluye la vista del volcán de Colima al amanecer, que parece una fotografía tomada por Santiago desde el espacio, donde se aprecia la inmensidad del cráter con una fumarola y una sombra que parte en dos la imagen.

Otra fotografía que se presenta en la exhibición, la cual fue captada con un dron, es la pirámide de Calakmul, que desde el aire parece una pequeña ventana dentro de la jungla, y da la impresión de que la selva abraza la edificación.

La exposición Territorios, de Santiago Arau, permanecerá en exhibición hasta el 3 de agosto en la galería Atelier East del teatro Metropolitano de Tokio.