o olvidar a Haití! −paráfrasis de aquella enigmática entrada de Kafka en su diario que me va persiguiendo: ¡No olvidar a Kropotkin! (Franz Kafka, The Diaries 1910-1923, p. 303)− es lo que tengo escrito en una carpeta de materiales sobre aquella primera república negra de los esclavos libres (1804).

No siempre fiel a mi propio dictum − ¡Nadie es un profeta en el reino de sus materiales! , otra paráfrasis, vamos...−, pienso no obstante a menudo en la historia de legionarios polacos mandados por Napoleón en 1802 a Saint-Domingue para sofocar el motín de prisioneros , como se les dijo, y cuya parte, cuando se dieron cuenta de qué se trataba −de restablecer la esclavitud en una colonia que luchaba por su liberación, mientras nosotros en Polonia intentábamos hacer más o menos lo mismo...− se unió a los rebeldes.

Tras el triunfo de la revolución haitiana, Jean-Jacques Dessalines ordenó masacrar a la mayoría de los blancos (franceses, etcétera), pero a los polacos los clasificó como noir − ¡son los negros-blancos de Europa! −, y les dio la ciudadanía y el reconocimiento.

Si alguien me pregunta, esto es el universalismo; y los polacos, de los cuales normalmente me avergüenzo − la vergüenza, no el amor por el país, es la verdadera marca de la pertenencia , dice Carlo Ginzburg−, al menos esta vez, del lado correcto (emancipatorio) de la historia (véase: Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti and Universal History, p. 75).

Hay mucho más en esta historia −en la que volví a pensar nuevamente con todo lo que estaba pasando en Haití−, pero dejémoslo hasta acá; es que de repente −con todo lo que paralelamente ocurría en Cuba− me acordé de Jean-Christophe.

Corría 2002 y yo estaba por un par de meses en La Habana. Un profesor de química y un amigo con quien me quedaba, le estaba dando unas tutorías adicionales a un chavo haitiano −digo chavo , pero en aquel entonces él tenía al menos un par de años más que yo− que acababa de entrar a la famosa Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Jean-Christophe era un balsero. Vino de Haití a Cuba en una balsa −de este destino y la manera en que muchos haitianos ven a Cuba como tierra prometida no leeremos mucho en la prensa oficial que con tanta diligencia está escribiendo sobre Cuba...−, y logró entrar a la ELAM. Era bien pilas, pero por alguna razón le costaba el español. Y allí estaba mi cuate jalándolo de las orejas en el primer año.

Si no lo lograba, probablemente −más que nada por la familia− habría tenido que regresar a Haití. Una vez mi amigo dijo:

−Aquí, asere [amigo, cubanismo], se trata, literalmente, de salvar una vida.

Regresar a Haití.