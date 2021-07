L

a frase titular es fracción de un poema de John Donne (Londres, 1572-1631) que refiere la costumbre religiosa de hacer tañer las campanas cuando alguien muere. La admonición concluye diciendo: No preguntes por quién doblan, las campanas doblan por ti .

El texto de Donne es una alegoría sobre que el hombre forma parte inexorablemente de un ser colectivo constituido por todos los individuos. Así con la muerte de Jovenel Moïse, presidente de Haití, en parte hemos muerto todos. La sorpresa y lamentaciones planetarias lo acreditan.

Las agencias noticiosas hoy son abundantes en datos sobre el crimen. Esta nota intenta referirse a su efecto sobre el país de cada uno, el país universal en que desearíamos vivir. Ese país en el que doblan las campanas es Haití, pero simultáneamente tañen por ti y por mí.

Moïse no fue político ni presidente deslumbrante. Fue un empresario que evolucionó desde una oposición controversial. Su caracterización no es de mártir si no de lección: cuando se da un magnicidio, la víctima esencial a la larga es toda la ­humanidad.

Nada justifica que hubiera crímenes supuestamente virtuosos. Todo homicidio es abominable, aún los de tiranos, pero el de un gobernante lastima a su patria. Hay semejanzas entre magnicidios y suicidios políticos.

Pocos países pueden presumir de ilesos tras una muerte política. Habrá siempre sacudimientos y dolor, depresión colectiva, inseguridad persecuciones judiciales justas y no, y sólo eventualmente justicia y desagravio. México en 15 años, 1913-1928 sufrió tres magnicidios: Madero, Carranza y Obregón. Suicidios presidenciales equivalentes en efectos traumatizantes fueron los de Getulio Vargas (Brasil, 1954) y Salvador Allende (Chile, 1973). A ellos siguieron convulsiones políticas que sólo el tiempo y los pueblos en su sufrir pudieron decantar.

El asesinato de Madero llevó a una segunda revolución, el de Carranza abrió la puerta a Obregón y la muerte de éste, tras peligrosos tránsitos, con Calles condujo a la institucionalización política. Todos originaron conmociones nacionales, giros del destino y manchas en la historia. Así surge una patria ni soñada por Madero y sus espiritistas.

En una muerte magna todos somos víctimas, el hombre de hoy, el de mañana. Se descompone la armonía de la vida social, desaparece la conducción política, el régimen de derecho sufre, la economía se daña. La pérdida de optimismo, de juicio sereno es inevitable, impactante. Todo eso sucede hoy en Haití, por eso nos duele a todos.