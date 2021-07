A la reunión de cancilleres de la Celac, agregó, vienen todos los países, lo cual ya de suyo es un buen signo. No hay ningún país que haya dicho que no va a asistir, de la inmensa mayoría vienen las o los cancilleres .

Luego de participar en una ceremonia en el Instituto Matías Romero para nombrar al patio central Simón Bolívar, el Libertador, señaló: hoy día hay naciones que tienen trillones o billones de dólares y en nuestros países no tenemos acceso a esas sumas, a esas posibilidades y por eso se propone que haya esta decisión especial del Fondo Monetario Internacional, para que todos los países tengan recursos adicionales disponibles en 2022 .

Señaló que construir una propuesta común no quiere decir que no haya entre los países distintas posturas. Hay muchas, pero si nos vamos a reunir para discutir las diferencias, ¿para qué nos reunimos? A veces puede tener sentido, pero no es el objetivo .

Agregó que en el G-20 participamos Brasil, Argentina y México. En lugar de que cada quien llegue con una postura distinta, pues hagamos un planteamiento común, tiene más fuerza, tiene más sentido .

En la ceremonia, Ebrard hizo un reconocimiento al legado de Bolívar y a su contribución en la construcción de la identidad latinoamericana y la vigencia de sus ideales en la actualidad. Asimismo, develó la placa alusiva en compañía del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga; el embajador de Perú y decano del Grupo Latinoamericano y Caribeño, Julio Garro Gálvez, y el director general del Instituto Matías Romero, Alejandro Alday González.