Viernes 23 de julio de 2021, p. 10

La pandemia no sólo ha incrementado la mortalidad materna, sino que está cambiando la fecundidad y ha limitado el acceso a anticonceptivos, consideró el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

El organismo estima que 47 millones de mujeres a escala global no accederán a anticonceptivos modernos por el Covid-19, por lo que espera que se produzcan más de 7 millones de embarazos no planificados o no deseados . En México, el Unfpa estima que unas 900 mil mujeres descontinuarán el empleo de anticonceptivos modernos, por lo que espera unos 114 mil 600 embarazos no planeados .

En ese contexto, Leonor Calderón, representante en México del Unfpa, dijo que el llamado a las instituciones es a preservar de manera permanente la dotación presupuestaria e insumos de salud sexual y reproductiva, porque es fundamental, sobre todo en tiempos de crisis. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no pueden coartarse y para ello tiene que garantizarse su acceso, y también la disponilibidad en los servicios .