Jessica Xantomila y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. 3

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) proyectaba aprobar sanciones por mil 200 millones de pesos por irregularidades detectadas tanto en los comicios federales como locales, y más de 129 millones de pesos propuestos por diversas quejas, por lo que el monto total superaría los mil 300 millones. Histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana , destacó el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Sostuvo que 74 por ciento de las sanciones corresponde a los rubros de egresos en lo reportado, eventos registrados de manera extemporánea, registro inoportuno en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), egresos e ingresos no reportados y no comprobados, gastos no reportados con veracidad, entre otros. Si hay algo en común, informó, es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad, de mentir a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral .

Durante la sesión, que hasta el cierre de esta edición se desarrollaba, se discutirían 554 proyectos de resolución que previamente fueron analizados en la Comisión de Fiscalización. La titular de este órgano, Adriana Favela, expuso que los partidos políticos continuaban presentando precisiones sobre lo auditado. En caso de que las observaciones procedan se dejarán sin efectos las penas propuestas, manifestó.