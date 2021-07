Me vacune y a los 30 días me contagie de Covid-19 pero la vacuna hizo su trabajo y han sido síntomas menores.

Confío en la vacuna que me aplicaron y agradezco el magnífico plan de vacunación.

Me vacuné completo, pero eso no me garantiza inmunidad al 100%. Nuestro estilo de vida ya se modificó, sigo practicando: distancia social, uso de cubre bocas, higiene personal y alimentación saludable.

No basta con la vacuna, es necesario usar el cubrebocas, lavarnos las manos y guardar la sana distancia.

Nadie puede confiarse, hay que seguir extremando precauciones y cerrar el paso a las voces antivacunas, es por el bien de todos. El horno no está para bollos.

Valoro y agradezco estar vacunada por completo. Soy consciente de que pertenezco al 15% que estamos protegidos. Me cuido. Amo la vida

Ya no hay medidas de sana distancia e higiene en general en los lugares públicos; transporte público lleno, gente sin cubrebocas, supermercados sin aplicar medidas de sanitización, tristemente se ve muy difícil el panorama para todos.

Beatriz Escobar Morales /Mérida

El Foro México

La preocupación ahora, me parece, es que la población vacunada ha relajado las medidas sanitarias y los jóvenes que no quieren inmunizarse o son indolentes ante la situación.

Clara Rojas /CDMX

México es un país desbalagado. La fe religiosa y la sumisión impactan negativamente. Inmunidad de rebaño es la opción para esta gente que opta por no vacunarse.

Carmen Marín /San Cristóbal de las Casas

Esto va para largo, vendrán olas sucesivas, esperé con ansias mi vacunación, excelente el proceso en Coyoacán. Mientras, hay que seguir cuidándonos.

Martha Isaza /CDMX

Esta generación no olvidará el antes y el desarrollo de la pandemia que me ha parecido eterno. Cambió extremadamente mi vida. Y aún no sé cuándo veremos el fin. Lo qué sí sé es que nada será como antes.

Jesús Calzada Ramírez /Edomex

Ya tengo las dos dosis sin ninguna complicación. Sin embargo, existe mucha gente que por ignorancia no quiere vacunarse. Lo que provoca es que se incremente el número de contagios e impacte en la recuperación económica.

Federico Martínez /CDMX

Soy docente universitario, me vacunaron con CanSino. Y el efecto más severo no fue la noche que permanecí despierto por la fiebre; lo más grave es la infodemia de varios medios serios que todas estas semanas están insistiendo que nos aplicaron una vacuna que no sirve.

Christian de la Torre /Puebla

A pesar de estar vacunado con las dos dosis, no bajo la guardia. Desde nuestra trinchera, mi familia y yo seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Vamos a salir de ésta, ya lo verán, ya lo verán...

Miguel A. Ramírez M. /CDMX

Aunque la ciencia ha avanzado en el tema, los virus siguen siendo una amenaza. Leí que en Francia quieren elevar el nivel de obligatoriedad para la vacuna. A riesgo de parecer autoritario, me parece que sí debe elevarse la exigencia.

José Luis Martínez /Tultitlán

