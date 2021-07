Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Enfermeros de la clínica Covid-19 instalada en el centro de convenciones Polifórum de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron este jueves para exigir insumos y equipo de protección de buena calidad.

Teodoro Culebro Cruz dijo en nombre de los inconformes que carecen de cubrebocas apropiados; en ocasiones utilizan trajes protectores por varios días y realmente no podemos dar el servicio que nosotros queremos y que la población merece .

Aseguró que en el nosocomio hay carencias no solamente de material, sino de insumos y de medicamentos , y en consecuencia, pacientes sometidos a ventilación mecánica no reciben las dosis adecuadas de sedación .