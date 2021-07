▲ Usuarios no pudieron ingresar ayer a portales de compañías como HSBC, Delta, Costco, FedEx y Airbnb. El proveedor del sistema de nombres de dominio Akamai informó en Twitter de una disrupción del servicio , que ya fue arreglada. No es la primera interrupción de este tipo. En junio, una falla del servidor Fastly provocó la caída de multitud de páginas web en todo el mundo, incluyendo medios como The New York Times, The Guardian y CNN. (Con información de Europa Press y Ap). Foto Afp