Viernes 23 de julio de 2021, p. a12

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría (UIF) de Hacienda y Crédito Público y el Comité Olímpico Mexicano (COM) suscribieron esta semana un convenio con la finalidad de prevenir y disuadir actos de corrupción alrededor de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El pacto busca prevenir la manipulación de competiciones con base a cambios normativos, sensibilización y desarrollo de la capacidad, inteligencia e investigación en el deporte olímpico, que de acuerdo con las autoridades es susceptible a prácticas de corrupción a nivel mundial.

Con dicho objetivo se diseñaron una serie de propuestas para prevenir situaciones ilegales vinculadas a los participantes en la delegación olímpica mexicana que estarán en Tokio. Entre ellas se pide a los deportistas no apostar, no manipular la competencia, no compartir información privada y denunciar todo acto sospechoso.