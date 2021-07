De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. a11

Después de varias semanas de controversia, la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) aceptó inscribir a la subcampeona mundial Jessica Salazar en la prueba de velocidad en Tokio 2020, luego de que la atleta renunció a la plaza olímpica para la competencia de ómnium, en la que de última hora fue registrada como una medida para darle la titularidad.

“Es un golpe duro, hace un mes me despierto con que erróneamente me inscribieron en una prueba que no es la mía. No se está llevado a la representante que se debería (Yareli Salazar dio al país la plaza con ranking UCI y se le otorgó a Verónica Velasco ganadora del selectivo, aunque competirá el domingo en ruta por ser la campeona nacional), y ahora me despierto que con que sí me dan el boleto”, señaló la pedalista en declaraciones a Espn, sin precisar si aceptará viajar a Tokio el 27 de julio para participar en el ciclismo de pista.

No quisiera que ningún atleta pasara por esta situación. Creo que también es importante decir esto, que no es fácil. No sólo es el sueño de ir, sino de representar dignamente y exponer lo que se ha hecho en cinco años. Pero también que se acuerden que me partieron el alma y el sueño , anotó la jalisciense.

La Federación informó en un comunicado que a Salazar se le otorgará una de las dos plazas en la modalidad de velocidad, la cual es su especialidad, y que la ciclista deberá presentarse en el Comité Olímpico Mexicano (COM) para ser sometida el 23 y 24 de julio a las pruebas médicas contra la Covid-19 y hacer el viaje a Tokio.