Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. a10

La selección olímpica que ganó el oro en Londres 2012 dio un ejemplo de cómo conseguir las cosas, porque el logro fue ante Brasil con nombres ya reconocidos , dijo Oribe Peralta, quien lideró al conjunto tricolor hace casi 10 años para alcanzar el título más destacado hasta ahora del futbol mexicano.

La medalla fue muy importante porque colaboré para el equipo, en mis pensamientos siempre estuvo el trascender, dejar un legado, pero debes mantener siempre un balance. Ni cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes tampoco el peor , consideró en entrevista.

Al analizar a la selección de Tokio 2020, dirigida por Jaime Lozano, reconoció que existen varios elementos con talento, sobre todo porque la mayoría ya tienen experiencia en Primera División o incluso en planteles europeos, como Diego Lainez.

Puede servir muchísimo (el trabajo en la primera categoría), siempre y cuando puedan colaborar. Conozco a Diego, entiendo lo que los Juegos Olímpicos significarán en su carrera. Los jugadores están comprometidos, hay mucho mate-rial para una selección que compita de muy buena manera para hacernos festejar otra vez , apuntó.

Este plantel tiene mucho futuro por delante, pueden hacer las cosas bien, está en ellos conseguir todas las metas; si en ese camino está la medalla en los Olímpicos es muy posible que lo consigan.