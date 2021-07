Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 23 de julio de 2021, p. a10

Tokio. La selección mexicana de futbol debutó ayer en los Juegos Olímpicos de Tokio con una sorpresiva goleada 4-1 sobre Francia, en una jornada en la que Brasil superó a Alemania, Argentina sufrió una inesperada derrota ante Australia y España empató sin goles con Egipto.

En duelo correspondiente al Grupo G, disputado en el Estadio de Tokio, el Tri fue mejor de principio a fin ante una Francia que no cuenta con ningún jugador de la pasada Eurocopa. Capitaneados por el veterano André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, los galos sufrieron desde los primeros compases del encuentro.

En el primer tiempo no llegaron los goles, pero si hubo un equipo que los buscó más fue México. Diego Lainez se conviertió en el jugador más peligroso, regateando a los defensa franceses y poniendo pases al área que sus compañeros no acertaban a rematar.

En el complemento, el Tricolor avisó con un disparo al palo de Sebastián Córdova, y un instante después, Alexis Vega abrió la cuenta al minuto 47, cuando cabeceó a la red un centro de Lainez.

Con Francia aturdida, Carlos Rodríguez puso un pase a la espalda de la defensa para dejar solo a Córdova (55) en su camino al gol, que no falló ante el arquero Paul Bernardoni.

Los galos descontaron gracias a un penal anotado por Gignac que Guillermo Ochoa estuvo a punto de atajar (69). Fue un espejismo, porque México ajustició a Francia en el tramo final.

Uriel Antuna (80) hizo el tercero con una buena jugada personal, y en el último minuto del añadido llegó el cuarto, obra de Eduardo Aguirre, quien aprovechó un nuevo error defensivo de los europeos.

Esperábamos algo más de la parte ofensiva de Francia, pero también es mérito nuestro en la parte defensiva. Jorge (Sánchez) no los dejó desbordar, Erick (Aguirre) ganó todos los duelos a Florian (Thauvin), César (Montes) y Johan (Vásquez) muy cerca de Gignac y eso gracias a la buena presión de los medios ofensivos. No los dejamos actuar mucho, de no ser por ese penal , dijo Ochoa al término del partido.

Viene lo mejor