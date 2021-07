Es importante, desde luego, que el comunicado del G-20 respalde los esfuerzos para diversificar la capacidad mundial de fabricación de vacunas ; señale que debe atribuirse prioridad a acelerar la distribución y entrega de vacunas y materiales terapéuticos y de diagnóstico , así como diseñar respuestas que permitan reacciones rápidas ante nuevos brotes y variantes del virus, y, en fin, prestar auxilio en la entrega y distribución de vacunas, en especial a los países en desarrollo . Todo esto, sin embargo, no podrá convertirse en realidad si las vacunas –en lugar de manejarse como bienes públicos globales– continúan siendo objeto de apropiación privada y las licencias para su fabricación no son de libre disposición. Estas son las acciones que el G-20 debió acordar en su reunión de mediados de julio, cuando ya era evidente que estaba en ciernes una acumulación masiva de nuevos contagios por la proliferación de la variante delta del virus, entre otros factores.

Hasta el momento, debido probablemente a la insuficiencia de la información que recibe de sus miembros, la OMS no ha proporcionado datos que comparen la mortalidad del virus en individuos vacunados y no vacunados. En Estados Unidos, al disponer de esta información, se han publicado diversos análisis periodísticos. Un artículo de Kate Cohen, del Washington Post (19/7/21) sugiere que la mejor manera de promover la vacunación, sobre todo entre quienes por diversos motivos la rechazan, es divulgar la proporción que del total de decesos registrados en fechas recientes corresponde a personas no vacunadas: De los más de 18 mil estadounidenses que murieron por Covid en mayo último, sólo alrededor de 150 estaban ya vacunados , apenas ocho de cada mil. Por ello se ha reiterado que, actualmente, la pandemia de Covid-19 es, en realidad, una pandemia de personas no vacunadas, de la que están sustancialmente a salvo –en lo que se refiere no al riesgo de contagio en sí, sino a los riesgos de enfermedad grave, hospitalización y muerte– las que han sido inoculadas.

Se configura así una nueva línea de división social, que coloca de un lado a las personas ya vacunadas y del otro a la minoría caprichosa –según expresión de Wolfgang Münchau en Eurointelligence– de quienes se niegan a ser inmunizadas. La distinción es equívoca debido al hecho de que, a escala global, la mayoría de los no vacunados no se encuentran en tal situación por decisión personal, sino por las enormes inequidades que han caracterizado la distribución en el mundo de las dosis disponibles.

Se ha señalado también que asegurar que todos los países, en especial los más pobres, dispongan de vacunas es sólo la mitad de la tarea. La otra mitad es que puedan colocarse en los brazos de la gente, para lo que se requiere una operación global de suministro de material terapeútico y asistencia técnica y logística de magnitud sin precedente.

