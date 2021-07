David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de julio de 2021, p. 5

Nueva York. La empresa israelí NSO, creadora del programa de espionaje celular Pegasus, emitió un ya basta a lo que calificó de campaña viciosa y difamatoria en su contra, luego de las revelaciones de que sus clientes en por lo menos 10 países usaron su spyware contra activistas de derechos humanos, periodistas, políticos de oposición y hasta mandatarios estatales.

NSO emitió un comunicado encabezado Ya basta , denunciando que es víctima de una campaña de medios planeada y bien orquestada e impulsada por grupos de interés especial y que por lo tanto ya no responderá a indagaciones de medios sobre este asunto .

Desde el domingo pasado, cuando un consorcio de 17 medios internacionales, junto con la ONG Forbidden Stories, en París, y Amnistía Internacional, difundieron el documento Proyecto Pegasus, se empezaron a revelar resultados de las investigaciones sobre una lista de 50 mil números de teléfono recopilados a partir de 2016 que podrían ser objetivos de espionaje por gobiernos clientes de NSO.

Este escándalo ha reavivado el debate internacional en torno al espionaje cibernético masivo de las autoridades y las violaciones de derechos democráticos y la privacidad.

Cada día se han identificado a varios de los más de 600 políticos y funcionarios, casi 200 periodistas, 85 defensores de derechos humanos y 65 ejecutivos en 34 países (incluyendo México) en la lista de posibles espiados a través de Pegasus.

Entre éstos están los números telefónicos de un reportero mexicano asesinado y otros 25 de comunicadores de ese país.

Igualmente, personas cercanas al periodista saudita Jamal Khashoggi, quien fue ejecutado; el principal líder de la oposición nacional en India, y hasta 13 mandatarios y un rey.

Este miércoles se reportó que esa lista incluye a la princesa Latifa, cuya fuga de Dubai fue frustrada por un comando que la capturó en un yate en el océano Indico.

Estados Unidos no parece ser cliente del spyware Pegasus, y no fue por falta de esfuerzo de la empresa. El Washington Post reportó que NSO gastó millones para intentar conseguir negocios de agencias oficiales en la capital estadunidense, contratando a influyentes abogados, cabilderos y otros, entre ellos ex oficiales –hasta ex secretarios de Seguridad Interna y del Departamento de Justicia– en los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump.

Aunque Washington no es cliente, la lista filtrada sí incluyó los números en el extranjero de una docena de estadunidenses: periodistas y diplomáticos, entre otros. El único número de celular identificado dentro de Estados Unidos fue el del jefe del equipo de negociación del gobierno de Joe Biden con Irán, Robert Malley.

En su comunicado de este miércoles, NSO Group reiteró lo que ha afirmado desde el inicio de estas revelaciones: que la lista ahora famosa de 50 mil números de celular no es de “objetivos o potenciales objetivos de Pegasus”, no tienen que ver con la firma.