Vota sí el 1º de agosto contra la minería tóxica

H

oy es el Día Mundial contra la Minería Tóxica. Votemos por el sí en la consulta del 1º de agosto de 2021. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña dañaron mucho con su política minera, que hoy contamina agua, suelo y aire. El oro se explota a cielo abierto y origina devastación. En Sonora, Durango y Zacatecas, 75 por ciento es a cielo abierto. En 2014, Grupo México vertió tóxicos en el río Sonora con gran daño medioambiental.

La ley minera de Salinas entregó la explotación a las corporaciones, 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de Estados Unidos. Los precios de los metales preciosos subieron, pero cobraron bajos impuestos y ni pagaban. El neocolonialismo nos saqueó, en la década panista extrajeron 380 toneladas de oro; España, 182 en 300 años de colonia.

Laboran 345 mil trabajadores en malas condiciones. Han muerto cientos de mineros. En Pasta de Conchos, 65 trabajadores, por homicidio industrial . Atacaron la huelga en Las Truchas matando a Héctor Álvarez y Mario Castillo. Por ello, a votar el 1º de agosto por el sí al juicio a ex presidentes.

Pablo Moctezuma Barragán

En el Comité ¡Eureka!, pesar por la muerte de Martha Murillo

Las lágrimas que sólo han sido nuestras, esas que nunca derramamos frente a los criminales que detuvieron y llevaron a las cárceles clandestinas de sus malos gobiernos a nuestros hijos y familiares, esas que ahogamos cuando les exigíamos su libertad, esas que se contuvieron para no asomarse tantas y tantas veces, aunque la rabia y la indignación las empujaban muy fuerte a querer salir cada vez que enfrentábamos la burla y escarnio para nuestra lucha, cada vez que constatábamos que todo había sido un engaño y una simulación. No y no, no podíamos dejarlas brotar aunque el sollozo nos apretaba la garganta, tanto que nos impedía respirar; no podíamos dejar que nos vieran así, que creyeran que nos habían derrotado, que pensaran que las madres, orgullosas de serlo de todos estos jóvenes revolucionarios, eran ajenas a las luchas de sus hijos y que los traicionarían buscando la justicia mediante la conmiseración y la lástima, eso no, nunca. Lamentablemente, el tiempo que pasa inexorable e implacable se ha llevado a mujeres y hombres, basamento de este muro de denuncia y contención de la injusticia en México que ha sido nuestro Comité ¡Eureka! Pero su partida no lo debilita, lo cohesiona y fortalece con su legado de lucha inquebrantable y de fidelidad al pensamiento revolucionario de sus hijos y familiares y al cual no traicionaremos jamás.

Hoy nuestras lágrimas brotan y corren porque murió doña Martha Murillo de Gaxiola, ejemplo de gran fortaleza y convicción, madre de Óscar César, desaparecido político en 1978. Abrazamos a su familia.

¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Comité ¡Eureka!: Rosario Ibarra, Concepción Ávila, Laura Gaytán, Hulda Sollano, Jorge Gálvez, Claudia Piedra, Luz Henestroza, Florentino Jaimes, Priscila Chávez, Ofelia Maldonado, Armando Gaytán, Patricia Gaytán, Inti Martínez, Celia Piedra, Daniel Nájera, Guadalupe Muñoz, Guadalupe Guzmán, Daniel Rodríguez y Reyna Santiago