El diputado Ricardo Ruiz Suárez sostuvo, al presentar la propuesta, que no se trata del punto de vista de un diputado o un grupo parlamentario, ni se está prejuzgando, es un procedimiento legal en el que no caben más tácticas dilatorias, chicanadas y complicidades para seguir posponiéndolo y que quienes son imputados se sometan al debido proceso.

Ruiz respondió que incongruencia sería no estar de acuerdo en que se castiguen los actos delictivos que involucran a ambos legisladores, con elementos aportados por un órgano de Estado como es la Fiscalía y sin importar que uno de ellos sea de Morena.

Incongruencia es defender la impunidad con argumentos que no tienen ninguna justificación, agregó, aunque recordó que el PRD no sólo defendió y protegió a Toledo en todo este tiempo, sino que lo estuvo postulando a pesar de que fue un pilar para la corrupción que se dio en ese partido .

Aclaró que el ex asambleísta y ex delegado de Coyoacán no es de Morena, y al interior de ese partido no se estuvo de acuerdo en que el PT lo postulara en el contexto de una coalición, pero ni es militante ni se ha afiliado y no lo reconocemos ni lo reconoceremos como integrante de Morena .

El exhorto se aprobó por la mayoría de Morena con PES, PVEM y PT; el PRI dividió sus dos votos con uno a favor, mientras la bancada del PAN, salvo la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez, que lo hizo a favor, optó por mantenerse al margen en la votación.