Los estudiantes destacaron que la “criminalización de los normalistas rurales no se ha detenido. Incluso tratan mejor a hijos de criminales, como los de (Joaquín) El Chapo Guzmán, a quienes dejaron libres, pero someten a proceso penal a 91 estudiantes de la Normal y a cuatro compañeros desplazados del ejido Puebla-Chenalhó, quienes viven con la amenaza de volver a la cárcel”.

Tras reiterar que no nos vamos a quedar callados , destacaron que mantendrán las acciones de protesta tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, donde instalaron un plantón permanente desde el pasado 7 de julio.

En el mitin, anunciaron que acudieron a la SG para una audiencia que esperamos sea resolutiva, porque mantendremos todas las actividades de protesta hasta que nuestros compañeros queden libres de todo proceso penal .