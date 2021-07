Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 10

El maestro de música Manuel Ramírez Valdovinos, liberado el fin de semana pasado tras permanecer 21 años preso por un crimen que no cometió, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limpiar al Poder Judicial, a los cuerpos policiacos y al sistema penitenciario.

Ramírez Valdovinos fue sentenciado en el estado de México a 40 años de prisión con base en una confesión obtenida con tortura, acusado del homicidio de una persona que, hoy se sabe, aún está viva y reside en Estados Unidos.

En las cartas entregadas en Palacio Nacional y en la sede de la SCJN, se hace la misma petición: Que la tortura sea castigada; le pido que cambie el sistema penitenciario, que investigue la corrupción en los penales; le pido que también represente a los olvidados que todos los días se alimentan de comida podrida y viven tras las rejas .