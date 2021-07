Arturo Sánchez Jiménez

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 10

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, confirmó que autoridades mexicanas e israelíes mantienen diálogos en torno al proceso de extradición de Tomás Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal. El ex funcionario, uno de los arquitectos de la verdad histórica del caso Ayotzinapa y acusado de torturar a testigos y fabricar pruebas, se encuentra prófugo en aquel país.

En mensajes en redes sociales rechazó que su gobierno obstaculice la extradición de Zerón.

En referencia a un artículo publicado en The New York Times, el embajador señala que “Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición.