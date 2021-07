Entre los convocantes se encuentran Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero del gobierno del presidente Ernesto Zedillo; el ex legislador y ex funcionario Jaime del Río, así como Jarmila Olmedo, Rogelio Montemayor, Fernando Peña Garavito, Amado Treviño Abate, Joaquín Álvarez Ordoñez, Jaime Larrazábal, José Merino Castrejón y Adolfo Toledo.

Ex funcionarios, ex legisladores y militantes priístas anunciaron ayer el surgimiento de Plataforma de Refundación del PRI, como corriente nacional de opinión y expresión política dentro del tricolor, para evitar la entrega de ese instituto político al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena y convocaron a una Asamblea Nacional Refundacional a efectuarse este año.

Lerdo de Tejada destacó, en conferencia de prensa en un hotel capitalino, que no somos un grupo escondido, no estamos en la penumbra, no somos un grupo violento y tampoco uno golpista; estamos por la libertad, no queremos regresar al pasado .

En las elecciones del 6 de junio, agregó, “nos fue muy mal. Fueron resultados bastante mal(os). Si no hacemos algo, corremos el riesgo de desaparecer. No es contra ­Alito (Alejandro Moreno, el dirigente nacional priísta), pero necesitamos un CEN del PRI que se dedique de tiempo completo a la renovación del partido”.