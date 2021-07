Roberto Garduño y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 6

Yo he sido víctima de espionaje desde la época de la Policía Federal de Seguridad , y ahora el escándalo en torno al software Pegasus es realmente una vergüenza, una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal transgresor de esas garantías , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, solicitó a su vocero, Jesús Ramírez, desplegar la imagen de la edición de ayer de La Jornada; al observarla, reiteró que en su gobierno no se espía, se respetan las libertades. Informó que no denunciará el espionaje a él y su familia, y para exponer que sabe de lo que se trata, recordó que desde 1978, Miguel Nazar Haro lo describía como integrante del Partido Comunista: nunca lo fui; siempre he pertenecido al partido humanista , afirmó.

Sobre la vigilancia ilegal en su contra, primero refirió que “hay muchas cosas que ya no se hacen en el gobierno. El presidente (él) ya no viaja en avión particular, ya no se tiene al Estado Mayor Presidencial, ya no se dan contratos leoninos, ya no hay sueldos elevadísimos.

Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco, sino de todo su entorno. Desde luego me espiaban durante uno, dos años; bueno, mucho más, pero ahora se da a conocer que también vigilaban a mi esposa, a mis hijos y hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. ¡Ya esto no sucede!, el gobierno no espía a nadie, ni a los opositores, y no hay censura para los medios de información; a nadie se le limitan sus libertades.

Recordó a Nazar Haro y cuando él se desempeñaba de director del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco: “este policía político me espiaba, en 1978, 1979. Cuarenta y tres años. Entonces, imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso.