Roberto Garduño y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 3

En 37 días, el gobierno federal –en cooperación con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyecto, (Unops)– materializó la compra consolidada de 2 mil 624 millones 768 mil 642 piezas de medicamentos y materiales de curación, por un monto de 76 mil 969 millones de pesos, con un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos.

Fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien consideró que tras el exagerado interés por los medicamentos oncológicos, ya se garantizó el abasto y distribución de 165 claves difíciles de conseguir , para aplicarse en niños con cáncer.

Así, el gobierno de la Cuarta Transformación cumple el compromiso de garantizar el derecho a la salud y la gratuidad en el acceso.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ponderó el anuncio, pues se acompaña de contratos multianuales hasta 2024. Así se rompió, se quebró, el sistema de corrupción en torno a los medicamentos en el cual existió colusión y participación directa de políticos.

Antes, el doctor Alcocer describió el sustantivo acuerdo. Hasta ayer, la Unops había adjudicado un total de mil 38 claves y formalizado 995 con contratos para recibir 693 tipos de medicamentos y 345 de material de curación.

Tal compra engloba un monto de 2 mil 262 millones de dólares que equivalen a 45 mil 422 millones de pesos y representan también un volumen de 895 millones de piezas ya adquiridas. De ellas ya se encuentran en el país 197 millones de medicamentos.

No obstante, para llegar a esa situación, relató el funcionario, el pasado 10 de junio la Unops informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación porque encontró proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad, precios no razonables, y claves que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México.

“Al informarle al Presidente, nos dio una clara instrucción: ‘Salgan a comprar, háganlo rápido, háganlo bien, no descansen hasta lograrlo.’”