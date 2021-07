omo no tiene nada que proponer ni programas que impulsar, la autodenominada oposición y sus gritones maiceados se han dedicado a fabricar y difundir, urbi et orbi, noticias falsas con el fin de desinformar a la población y, según dicen, golpear al gobierno. Es algo cotidiano en México, pero el esquema se repite en toda América Latina y las llamadas fake news suelen ser idénticas, aquí y allá, en temática y contenido.

Una vez más, López-Gatell explicó: la realidad territorial del país es compleja; no es lo mismo estar en un macrocentro, en una ciudad principal, donde tenemos acceso pleno a Internet y se puede registrar en tiempo real acada una de las personas que se vacunan; en las zonas suburbanas y más en las zonas rurales, donde la operación de la brigada de vacunación Correcaminos es más difícil, no hay acceso pleno a Internet y los registros nominales se desfasan, no se hacen en tiempo real .

A estas alturas del Plan Nacional de Vacunación, dijo, debe atender a segmentos poblacionales más grandes y tenemos muchos más millones por semana; la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro . Además, “hay un tránsito de las vacunas: no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación. En resumen, no hay ninguna vacuna perdida. Este tipo de calumnia, de difamación, no sé qué propósitos tenga, evidentemente no muy nobles. Hay un proceso que va más lento de registro (no de inoculación); cuando nosotros decimos ‘se ha aplicado esta cantidad de vacunas’ es porque ya los tenemos registrados en la plataforma”.

De cereza, el canciller Marcelo Ebrard informó que en diciembre pasado el objetivo programado en adquisición de dosis de vacunas apuntaba a 70 millones para julio de 2021. No sólo se logró, sino que se superó y vamos a empezar agosto con 80 millones para garantizar las metas de nuestro plan de vacunación .

Entonces, a ver con qué otra estupidez saldrá la fétida derecha.

Las rebanadas del pastel

A partir de ayer, el estado de Veracruz se suma a los estados de la República (Hidalgo, Oaxaca y CDMX) que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo. El Congreso local aprobó el aborto hasta la semana 12 de gestación y amplió la causales por afectaciones a la salud.

