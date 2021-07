“A

ndrés Manuel no tiene candidato a la Presidencia de la República; los nombres que ha citado son los mismos que los ciudadanos mencionan en los desayunos, en sus conversaciones”, dice el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Serán los ciudadanos los que decidan quién será el candidato, mediante encuestas , agrega. Lo que deben hacer los aspirantes es ponerse a chambear fuerte y dar resultados, comenta. En otro tema, el de las reformas constitucionales que promoverá el Ejecutivo en la segunda mitad del sexenio, se encuentra, en primer lugar, una en materia eléctrica, que mejore las condiciones sobre las que trabaja hoy el sector, para acabar con el abuso que los privados han cometido, sobre todo en el área de las energías limpias. El objetivo es que 54 por ciento de la electricidad quede en manos del sector público y 46 en las del privado. En segundo lugar, la reforma a la Guardia Nacional, que seguramente quedará como cuarta fuerza de las fuerzas armadas, para garantizar la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de sus integrantes , dice. Es un agrupamiento que ha transformado la seguridad pública en México . En tercer sitio, la reforma a todo el modelo electoral mexicano, que para el mundo ha sido un ejemplo de situaciones negativas, destaca. A propósito de la reforma eléctrica, el presidente López Obrador había dicho recientemente que será una que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, para que los mexicanos no paguen más por la luz, de tal forma que los de menores ingresos no paguen más que las grandes corporaciones .

