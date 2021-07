Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Refrenda denuncia de que fue defraudado por empleado de HSBC

Una vez más me dirijo a los lectores de La Jornada para hacer mención de un fraude del que fui víctima en el banco HSBC, cuando un empleado de la institución solicitó mis datos para resolver una situación de probable alteración de mi cuenta y resultó en un desfalco de todos mis fondos realizado por el mismo trabajador. Ahora, después de inactividad de varios meses, me vuelven a llamar para hacer un cobro que no reconozco y me indican abrir un nuevo folio para denunciarlo. A pesar de que el cargo no es muy alto, me parece una actitud tramposa y cínica, después de que he reportado repetidas veces el ilícito que el banco no resolvió a mi favor y de que está interpuesta una demanda ante la Condusef.

Quiero alertar a los usuarios de HSBC para que no se dejen sorprender por supuestos empleados y tengan mucho cuidado al proporcionar datos y, si es posible, abran su cuenta en otro banco. No es la primera vez que esta institución es denunciada por sus repetidos fraudes; debería existir una instancia que proteja a los usuarios de engaños de esta naturaleza y, sobre todo, seguridad al ingresar los datos para realizar transferencias, ahora por teléfono celular, sin ninguna garantía de que nuestro dinero está a salvo.

Juan Gabriel Puga

Invitaciones

Foro crítico sobre la situación en Cuba

La Liga de Unidad Socialista invita a participar en el foro: ¿A dónde va Cuba? Una visión crítica de la situación cubana y de rechazo a la intervención imperialista. Ponente: Ismael Contreras. Mañana a las 18 horas. Vínculo para el acceso: https://meet.google.com//jho-jvhy-ffy. Para unirse desde un dispositivo móvil: jho-jvhy-ffy

Manuel Aguilar Mora

Análisis sobre meritocracia, el régimen de la sumisión

El círculo de reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 949, invita al análisis y reflexión: Meritocracia, el régimen de la sumisión, con el filósofo Pablo R. Altamirano, hoy a las 17 horas en vivo. Suscríbete por Youtube buzonciudadano, Facebook y Twitter. Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain, Teresa Moreno y Víctor Hugo Alpízar