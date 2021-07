Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 22

Tegucigalpa. Estados Unidos anunció ayer que prohibió al ex presidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa el ingreso al país tras acusarlo de aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de favores políticos.

El Departamento de Estado indicó que la medida, tomada debido a su participación en actos de corrupción significativos , incluye a su esposa Rosa Elena Bonilla, quien supuestamente utilizó fondos públicos para beneficio personal , y a sus hijos, según un comunicado que cita al secretario Antony Blinken.

Lobo restó importancia a la prohibición. Y qué me van a quitar si no voy allá; si no puedo ir, pues no voy. Ya estuve yendo 50 años , declaró a medios de información en Tegucigalpa,

La designación del ex gobernante y sus familiares cercanos coincide con el comienzo, esta semana, de un nuevo juicio contra su esposa, acusada de fraude y apropiación indebida de fondos públicos a raíz del desvío de unos 779 mil dólares.

La primera audiencia que debía realizarse ayer se postergó 48 horas debido a que parte del equipo de fiscales que conoce la causa está contagiado de Covid-19, según autoridades judiciales.