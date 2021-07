Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 26

Guadalajara, Jal., Ángela Díaz pidió ayuda al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para que le sea entregado el cuerpo de su madre, Patricia, quien el 24 de junio fue localizada luego de haber desaparecido en diciembre de 2020, pero la Fiscalía del Estado le informó que aún realiza pruebas de ADN.

¿Para qué la quieren? Entréguenme lo que es mío. Es mi mamá, ¡yo la busqué y yo la encontré! , publicó Ángela en redes sociales.

Agregó que los restos de su madre permanecen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde ella la identificó el 24 de junio, y casi un mes después no le han entregado nada pese a que existe un protocolo y un banco de datos genéticos que podrían permitir una rápida identificación.