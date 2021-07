Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de julio de 2021, p. 24

Xalapa, Ver., Con 25 votos de Morena a favor, 13 en contra (11 panistas, un priísta y uno del Partido Encuentro Solidario) y una abstención, el Congreso local aprobó la iniciativa que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 y deroga el 152, todos del Código Penal, para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Con esta medida, Veracruz se convierte en la cuarta entidad en despenalizar el aborto, después de Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó en redes sociales: Nunca más una mujer en la cárcel por tomar la decisión de abortar .

El aborto, señala el artículo 154 reformado, no será motivo de causa penal si el embarazo es resultado de violación o inseminación artificial no consentida, independientemente de que exista o no demanda sobre dichos delitos antes del aborto; si, de no provocarse, la mujer embarazada queda en peligro de muerte o de riesgo de afectación a su salud, a juicio del médico que le asista.

También cuando, a juicio de un médico, exista razón suficiente para diagnosticar que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre que se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.

La presentación de la iniciativa por la diputada Mónica Robles Barajas, de Morena, generó un intenso debate en el cual los partidos Acción Nacional y Encuentro Solidario consideraron que la propuesta era un fraude a la Constitución del estado, cuyo artículo cuarto defiende la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.

Robles Barajas recordó que la iniciativa busca atender la alerta por violencia de género por agravio comparado, que se dictaminó contra Veracruz en 2017 por la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva. Dicha alerta ordenó al Congreso local la modificación de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal –para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y eliminar el plazo de 90 días para la interrupción del embarazo en caso de violación– y divulgar e implementar la NOM-046.