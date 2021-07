Clara Zepeda

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe de tener una autonomía plena y total, a la par de un banco central, y evitar a toda costa que se le trate de ideologizar, advirtieron Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El reto de conciliar calidad, robustez, oportunidad y responder a los retos emergentes del Covid- 19 es lo que hoy estamos necesitando. Debemos saber en qué certidumbre e incertidumbre nos movemos; tener un sistema de información que involucre a todo el Estado mexicano y sus tres poderes nos parece extraordinario. El Inegi no es una institución burocrática, yo creo que es algo único en el mundo , resaltó Bárcena.

De ahí que, afirmó, si debe de haber un organismo autónomo en un gobierno, éste debe de ser el instituto de estadísticas e, incluso, a la par de un banco central, con una autonomía total y plena.

Durante la presentación del libro Contar verdades. La saga del Inegi, escrito por Mario Palma Rojo, ex vicepresidente del Inegi, José Cossio aseveró que se necesita no destruir al instituto y no cuestionarlo, sino encontrar las formas de fortalecerlo.

“A nadie le conviene, más allá de ideologías, que el Inegi sea un órgano débil, que pierda su autonomía (…) lo menos aceptable en un órgano autónomo es que se le trate de ideologizar. En unos años nos podríamos enterar que el número de pobres no ha disminuido, que las desigualdades se han incrementado o entender que la corrupción se ha combatido, cuando en realidad no ha sido cierto. Es como ir al futuro a ciegas y con una debilidad enorme en la comprensión de lo que está ocurriendo”, manifestó Cossío.