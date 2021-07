Julio Gutiérrez

A nivel internacional aún prevalecen las ganas por parte de los inversionistas por inyectar capital en el país; la confianza es tal, que Bank of America tiene sus planes para continuar en México al menos por los próximos 50 años, afirmó este martes Emilio Romano Mussali, director general de la institución financiera en México.

“Sí hay apetito por invertir en México y está en segmentos muy específicos, si bien en el energético y en otros hay incertidumbre en cuanto a las reglas aplicables y vemos una resistencia a incrementar los montos, en otras como en consumo, infraestructura, en áreas de minería y en otras muy específicas como retail hemos visto bastante interés”, dijo.

En una videoconferencia, planteó que este interés de los inversionistas internacionales se da principalmente en las empresas que tienen alta demanda de sus insumos.

La economía muestra ganadores y perdedores como en todas las economías, hay empresas en que crece la demanda de sus productos como nunca antes, las de semiconductores o electrónicas; el Bajío está recibiendo demanda, la industria automotriz no se puede dar abasto por los precios altos de los autos usados, entonces hay industrias en México con mucha demanda y no pueden darse abastos y quieren crecer a como de lugar , refirió.

Romano Mussali, apuntó que por otro lado, también hay firmas que sufren, y si bien la economía nacional hoy atraviesa un proceso de recuperación, desde antes de la crisis ya había un problema de recesión.