Las donaciones se pueden hacer a través de transferencia a la cuenta bancaria con la CLABE 137 180 1042 9362 1862, o al número de tarjeta 4169 1608 0537 8016, de BanCoppel.

Irina Layevska, también integrante de la promotora, señaló que, debido al bloqueo, Cuba no puede comprar los insumos médicos que necesita, aunque tuviera el dinero, debido a que los laboratorios y empresas del ramo no pueden tener ningún trato comercial con la isla, so pena de ser sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Por ello, explicó, el objetivo de la campaña es adquirir las jeringas y el material necesario en nuestro país y enviarlo a Cuba con el apoyo del gobierno mexicano, lo cual se espera que se concrete a más tardar en septiembre próximo.

A su vez, Manuel Ortega, de El Barzón, recordó que la Promotora de Solidaridad Va por Cuba cumplió 30 años de fundación y que hoy más que nunca debe redoblar sus esfuerzos de apoyo al pueblo caribeño.