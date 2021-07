Alonso Urrutia

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó las jornadas nacionales de difusión de la consulta popular sobre el desempeño de los políticos del pasado que se efectuará el primero de agosto. Especialistas destacaron dos elementos centrales: no hay espacio a la confusión, pues está claro que no se trata de un sondeo sobre la posibilidad de enjuiciar a ex presidentes de la República, pero reivindicaron la participación en el primer ejercicio de democracia directa en el país.

Para el consejero del INE Martín Faz, se han realizado todos los esfuerzos logísticos para garantizar un ejercicio exitoso de consulta popular, que es lograr una organización similar a los estándares de las elecciones: que se instalen todas las mesas receptoras con los funcionarios designados, que se brinden las condiciones para que participe la ciudadanía, que fluyan los resultados y se difunda un conteo rápido la noche del primero de agosto.

El INE no es responsable de los niveles de participación, en especial cuando se determinó que la difusión de esta jornada comenzara el 15 de julio, según definió el Congreso. Hubiera sido deseable más tiempo y que el INE contara con mayores recursos para financiarla. Reconoció que la pregunta es muy compleja, pero tampoco es algo en lo que el INE pudiera incidir para modificar, pues es lo que definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Faz consideró que lo más relevante de la consulta es que, por primera vez, el país entra a un ejercicio de democracia directa, un ámbito en el que México se ha mantenido rezagado. En gran parte, dijo, porque registró una larga transición para consolidar una democracia representativa, pero también porque a muchos sectores les incomoda este tipo de mecanismos de consulta de las decisiones políticas, por lo que celebró su realización.