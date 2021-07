No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta popular, vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante todo este tiempo (hasta el 2 de agosto) , replicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a recorrer el país y seguir adelante recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos. El recorrido sirve para recoger peticiones, demandas. Que la gente no se sienta sola, abandonada.

Que el gobierno sea itinerante. Independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito de los del Cisen, que ya no está, no necesito tener espías. Sé lo que está pasando en todo México.