Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Enviado y Reportero

Periódico La Jornada

Martes 20 de julio de 2021, p. 3

Acapulco, Gro., En este gobierno ya no se espía a nadie , ni existen instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o la policía secreta (Dirección Federal de Seguridad), aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó que tampoco se aplica la represión de sexenios pasados a opositores, a quienes ejercen periodismo de denuncia o a líderes sociales y políticos.

Mientras que antes, desde la Secretaría de Gobernación, se incurría en dichas acciones para combatir a opositores, a quienes se manifestaban en contra del gobierno ejerciendo periodismo, en el movimiento social o en los movimientos políticos ; ahora ya todo eso se ha cancelado, ya no existe la Dirección Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir , agregó el mandatario.

Desde la Octava Región Naval, en Acapulco, donde ofreció su conferencia matutina, reiteró que él no necesita espías , y en cambio es la población quien lo mantiene informado gracias a los recorridos que hace cada semana por el país. Sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del Cisen, que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México .