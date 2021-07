Durante una reunión informativa virtual, para exponer una perspectiva institucional sobre los desafíos y pendientes del T-MEC a un año de su instrumentación, Ruiz Huarte describió que la manera en la que Estados Unidos quiere contabilizar el cumplimiento de las reglas de autopartes no corresponde a lo que se negoció en el T-MEC, pues en el documento se estableció que se subirá de 62.5 a 75 por ciento el contenido regional de las unidades armadas en la región para que puedan comercializarse libres de arancel.

Ruiz Huarte destacó que dentro de las discusiones que se tienen en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es que Washington interpreta de una manera distinta la forma en que se medirá el contenido regional de las autopartes, la innovación, producción y el pago de 16 dólares la hora en empresas armadoras; pero prevé que esta diferencia en el sector automotriz sobre las reglas de origen sea un episodio que no traerá problemas mayores en la relación comercial.

Cambio de reglas

Bravo advirtió que hay mucha inquietud de las empresas estadunidenses y canadienses en el cambio de las reglas del juego, sobre todo de las que ya invirtieron en generación de energía e hidrocarburos, y están en la mesa de discusión todos los días de cómo podrán operar si se dan estas modificaciones.

Tenemos que estar muy atentos al cumplimiento de los acuerdos estipulados, ya que existe un llamado y existe nerviosismo, sobre todo de empresas canadienses que han invertido en el sector energético, están evaluando cómo pueden continuar o permanecer con estas inversiones , advirtió Bravo.

Fernando Ruiz afirmó, en tanto, que el sector está preocupado por lo que sucederá con una tercera ola de Covid-19 y qué repercusiones puede tener en los procesos de producción y, por ende, de exportación pero, sostuvo, “hasta hoy no se están viendo decisiones que puedan frenar la producción y el comercio exterior. Esperemos que no crezca más la tercera ola. De lo contrario habrá que hacer acuerdos de parar o disminuir las producciones. En las plantas productivas está controlado el contagio y por hoy no vemos problemas en el comercio exterior por esta causa.