La pieza elegida por el Museo del Prado es Busto de mujer, obra creada en 1943 en su estudio de París y que fue donada de forma temporal –hasta cinco años– por la fundación American Friends of the Prado Museum. El cuadro es una muestra de la respuesta de Picasso a la violencia de la Segunda Guerra Mundial. En muchas de las imágenes femeninas pintadas en ese periodo el artista deformó los rasgos de las figuras de un modo radical.

Hasta ahora, en el Museo del Prado había una regla no escrita, pero que al mismo tiempo romperla era algo parecido a un sacrilegio: no colgar de sus paredes obras posteriores al siglo XIX. Se ha hecho en algunas ocasiones, pero de forma temporal y para explicar de alguna forma la influencia de los grandes genios de la pinacoteca madrileña en la obra de artistas posteriores como el propio Picasso, Francis Bacon, Lucian Freud o Alberto Giacometti.

Por eso se decidió que se colgaría en la sala 9B, junto a los retratos de El Greco y junto a El bufón Calabacillas, de Velázquez, para resaltar esa fuerte influencia que la pintura española clásica tuvo en el pintor malagueño. Y para recordar que Picasso participó activamente en la recuperación del maestro cretense, interpretado por los artistas de vanguardia, como el padre del arte moderno y, cuando apenas había cumplido 15 años, plasmó una copia de El bufón Calabacillas en lápiz de plomo en el cuaderno que le acompañó durante su primera visita al Prado.

También es una forma de recordar tanto la propia formación clásica de Picasso como su historia personal en la pinacoteca madrileña, a la que acudió siendo un joven en proceso de formación para hacer labores de copista, como parte de este proceso educativo. Centró parte de su trabajo en Velázquez y en El Greco. Además, se rememora que una vez que estalló la Guerra Civil española (1936-1939), Pica-sso fue nombrado por el entonces presidente de la II República, Manuel Azaña, como director del museo, cargo que nunca pudo tomar posesión por el encontronazo bélico.

No se abre la puerta para reclamaciones: Falomir

La exposición del cuadro Busto de mujer no abre una nueva etapa de reclamaciones por otras piezas de este autor, declaró el director del recinto Miguel Falomir,

“Se ha hablado mucho de si esto es un plan o una estrategia para traer el Guernica, y ya he dicho mil veces que está maravillosamente bien en el Reina Sofía. Está donde tiene que estar y no hay, ni habrá, ninguna reclamación”, ha señalado Falomir durante la presentación del cuadro, donado a American Friends of the Prado Museum gracias a la generosidad de Aramont Art Collection.

Falomir ha defendido la aceptación de esta donación, que no es capricho ni ocurrencia , sino una decisión históricamente irreprochable debido a la influencia del Prado en Picasso.

Con información de Europa Press