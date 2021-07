E

s de actualidad hablar de la derecha; el Presidente señala frecuentemente y en forma genérica que sus contrincantes son conservadores y de derecha. El tema es oportuno, y especialmente debiera interesar a los políticos. Por ello recomiendo el libro de la doctora Tania Hernández Vicencio Tras las huellas de la derecha, con un subtítulo que no deja lugar a dudas respecto de las coordenadas temáticas y temporales de la obra: El Partido Acción Nacional, 1939-2000.

Más que en otros momentos, me parece que esta obra debe ser conocida por políticos y por quienes, sin ser militantes, tienen interés en la política. Acostumbramos escribir, discutir y enviar mensajes en redes sociales, para defender o para atacar a un partido político. El libro a que me refiero es algo distinto. Se trata de un estudio objetivo y serio de una historiadora ocupada desde hace tiempo, en forma rigurosa, de seguir lo que llama atinadamente huellas de la derecha en general y de ese partido en particular, fundado en 1939, como abierta oposición a los cambios sociales promovidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas y que ahora, 82 años después, encabeza el núcleo de grupos, intereses y partidos que se oponen al actual gobierno y al amplio movimiento popular que lo apoya.

El enfoque escogido por la autora no es nada fácil y, por supuesto, opinable; por mi parte tengo al respecto mis puntos de vista, en algunos casos diferentes a los de la autora, pero eso no me impide reconocer el profesionalismo, el talento y la seriedad con que la obra ha sido escrita, ni tampoco la importancia de ésta, para entender una parte fundamental de la historia reciente de México.

Vistas desde fuera, con el rigor de quien tiene una formación sólida en historia y en ciencias sociales, se ocupa de unas huellas no fáciles de seguir, que a veces cuesta trabajo encontrar, pero siempre aparece una doble pista, por una parte motivaciones elevadas y altruistas, en ocasiones de carácter religioso y muchas veces fundadas en convicciones éticas profundas, pero otras, las pistas llevan al dinero burgués, la clase media, las familias pudientes, ricos que ven en la política una fortaleza para defender su estatus social.