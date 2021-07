Neil Ferguson, profesor del Colegio Imperial de Londres, alertó a la cadena BBC: “Creo que los 100 mil casos al día de coronavirus van a ser casi inevitables (…) También creo que es casi seguro que llegaremos a las mil hospitalizaciones al día, pero esa no es la verdadera pregunta. La cuestión es si acabaremos duplicando estas estimaciones, porque aquí es cuando la bola de cristal comienza a fallar”.

El día que muchos esperaban con impaciencia, bautizado por la prensa como Día de la libertad (Freedom Day), inicialmente previsto para el 21 de junio pero aplazado para avanzar la vacunación, va acompañado de un mensaje de moderación.

Así, se instará a los clubes nocturnos a pedir una prueba de vacunación o una prueba negativa para entrar –aunque este no será obligatorio como en otros países–, mientras se aconseja a la población llevar cubrebocas en lugares concurridos.

Variante se propaga en EU y millones no se han vacunado

El director de salud pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, está preocupado por lo que se avecina en el país, debido a que los casos están en aumento en todos los estados mientras la variante delta se propaga y millones de personas siguen sin vacunarse.

Casi todas las muertes por Covid-19 están ocurriendo actualmente entre las decenas de millones de personas que no se han inoculado, a pesar de la amplia disponibilidad de dosis, señaló el doctor Murthy al programa State of the Union de la cadena CNN.

Decenas de miles de peregrinos musulmanes vacunados rodearon ayer el lugar más sagrado del Islam de La Meca en Arabia Saudita, respetando las medidas sanitarias.

Sólo 60 mil sauditas y extranjeros residentes en el reino y vacunados están autorizados a participar del hach, la gran peregrinación del Islam. Una cifra por encima de los 10 mil del año pasado, pero muy lejos de los 2.5 millones de 2019.

Israel dio marcha atrás para aplicar una tercera dosis a pacientes con cáncer, debido a que éstos sí desarrollaron anticuerpos.

La policía de Tailandia usó gas lacrimógeno, perdigones de goma y cañones lanzaagua para dispersar a cientos de manifestantes que se aglomeraron en Bangkok pese a las restricciones.

El saldo por la pandemia en el mundo es de 190 millones 351 mil 505 contagios y 4 millones 87 mil 740 muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.