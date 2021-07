Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de julio de 2021, p. 10

En México, el combate a la corrupción es víctima de las grandes expectativas que generan los discursos políticos, sentenció Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Dicen ‘yo ya acabé con la corrupción’, pero no la vamos a acabar nunca”, declara en entrevista telefónica. No hay un país en el mundo sin corrupción. Pero la meta viable es que ese delito y sus consecuencias no nos definan como país .

El combate al cohecho en todos los niveles de la administración pública, agrega, “es un trabajo constante. Lo importante es enfocarnos en la detección de sobornos a la autoridad y en ir cerrando consistentemente los lugares donde hay ‘fugas’”.

Comité de Participación Ciudadana sólo tiene uno de cuatro integrantes

El CPC cuenta desde febrero con solo uno de sus cinco integrantes. Esto ha ocasionado que este órgano coordinador del SNA lleve meses con limitaciones para realizar su trabajo. En agosto pasado el comité interpuso un amparo para que el Senado nombrara un equipo que designe a los otros cuatro miembros, tal y como señala la ley y se termine con esa situación que prevalece desde hace meses.

Alatorre señala que esa delegación ya fue designada por el Senado y está trabajando en la nueva convocatoria –que prevén se haga pública en unas semanas– con el fin de nombrar al resto del comité.