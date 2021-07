Morena en la Cámara de Diputados propuso reformar la fracción novena del artículo 25 de la ley de la Guardia Nacional para permitir la incorporación de elementos que hayan sido dados de baja por no haber recibido contrato de renganche de su institución armada, con lo que se daría oportunidad a cientos de elementos para seguir sirviendo al país.

La diputada explica en su iniciativa que, según especialistas en materia militar, al no ser renganchados, su ficha de baja sostiene motivos poco honorables, lo cual no les concede facilidades para contratarse como policías o guardias de seguridad privada, pero lo más preocupante es que se corre el riesgo de que sean cooptados por el crimen.

Es vital darles a estos elementos no renganchados la oportunidad de seguir con su vocación dentro de la Guardia Nacional, no de una manera automática, pero sí ser considerados como una excepción, pues actualmente en la convocatoria que emite la Comandancia de la Guardia Nacional mantiene como requisito: no haber pertenecido a las fuerzas armadas o corporaciones policiacas .