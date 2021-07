En entrevista, pidió que los opositores lean bien los dictámenes, ya que en el caso del fiscal, el organismo a su cargo resolvió que los fiscales estatales no tienen fuero y, por tanto, no se le podía retirar una inmunidad que no tiene.

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, aclaró que no tienen sustento los argumentos esgrimidos por la oposición, que frenaron se aprobara la cita para un periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro, ya que sólo se autorizó en esa instancia el desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, no así el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que es el que objeta el PAN.

Explicó que no se debe confundir lo que es un amparo con una resolución de suspensión del acto reclamado, que es lo que logró el fiscal Carmona, quien ha acudido al Poder Judicial. Gómez Álvarez resaltó asimismo que la Cámara de Diputados interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la decisión de la jueza que admitió el recurso de amparo, interpuesto por el fiscal Carmona, ya que es una cosa ilegal.

Reiteró que la Sección Instructora sólo propone que se le quite el fuero a los diputados Saúl Huerta, acusado de violación, y a Mauricio Toledo, denunciado por enriquecimiento ilícito, y eso es lo que debe dirimir el pleno de la Cámara de Diputados cuando pueda sesionar.

En el caso del fiscal de Morelos, lo que se pretende es declarar que no procede la petición del fiscal general Gertz Manero de desaforar a una persona que no tiene fuero, no podemos desaforar a alguien que no tenga fuero, la ley nos lo impide .