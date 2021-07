La forma en que el juez revocó la orden de Obama fue ambigua, ya que al mismo tiempo que ordena a las autoridades migratorias no deportar a quienes se acogieron al programa, desautorizó a continuar admitiendo solicitudes de los jóvenes que aún no se habían registrado. El problema es que, una vez que se registran, las autoridades saben quiénes son, qué hacen y dónde viven, por lo que sería fácil localizarlos y estarán en inminente peligro de ser deportados, en el caso de que el programa que nació por una orden ejecutiva de Obama fuera rechazado.

Dicho escenario sería diferente si el Congreso de esa nación aprobara la reforma migratoria que ha permanecido en el limbo por más de una década. Dependiendo de las particularidades de la ley, y de que sea avalada por la mayoría en el legislativo, la situación de los dreamers, como se conoce a los jóvenes que sueñan en convertirse en ciudadanos estadunidenses, por fin se resolvería.

Con la división que actualmente existe en el legislativo, es difícil prever, no la posibilidad de aprobar una reforma migratoria, sino la de avalar otras reformas de gran alcance contenidas en la agenda del presidente. No es equivocado pensar que para los jóvenes, y los ya no tan jóvenes dreamers, el sueño pudiera estar lejos.