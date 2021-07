E

s la madrugada de este domingo 18, cuando empiezo el titubeante apachurre de teclas en mi sufrida computadora portátil. Pero, por supuesto, no sin encomendarme anticipadamente a los dos íconos que ejercen al alimón el patronazgo de mi pueblo natal (un nazareno crucificado y Santiago el mayor, apóstol perteneciente al primer círculo, al gabinete legal, ya que era primo del ya sabes quién de ese entonces).

Mis invocaciones y jaculatorias sustentan una muy sencilla petición: que no se me cierren las entendederas y logre hilar de manera más o menos coherente, de manera persuasiva y en tiempo, el alegato que he venido reiterando desde hace varias columnetas en torno a la realización de la consulta sobre la pertinencia de someter a juicio, el comportamiento y las acciones u omisiones de los jerarcos (dicen por mis rumbos, donde ingenuamente piensan que el poder es atributo de género), que gobernaron nuestro país durante los cinco sexenios anteriores.

Estoy plenamente convencido, y mis modestos (en extensión), sondeos de opinión me lo ratifican, que jamás la opinión de los ciudadanos se había manifestado ante un cuestionamiento de manera más absolutamente coincidente, unificada, semejante y, me atrevo a decir también, airada, irritada y hasta colérica. A mucha gente la pregunta que formulé le resultaba tonta, impertinente y, por eso, la respuesta no se concretaba a un simple sí o a un impensable no.

Se extrañaban de mi obviedad y una contestación usual era otra pregunta de regreso: ¿pos usté qué cree? O un amable reclamo: Aquí sí que hasta la duda ofende. Lo que comenzó a preocuparme era que, frente a su rotunda opinión sobre el juicio a los ex presidentes, era evidente que surgía un generalizado escepticismo, desconfianza no en los resultados de la consulta, sino en las consecuencias que realmente se obtendrían de un rotundo sí, a la interrogante contestada.