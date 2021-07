E

n México, el espionaje político es como la tortura policiaca y la corrupción gubernamental: siempre han existido, pero casi siempre son objeto de enfática negación.

El Proyecto Pegasus, esfuerzo de investigación periodística integrado por medios de diversos países, ha aportado nueva información sobre el funcionamiento de ese sistema de espionaje a través de teléfonos celulares. Los datos disponibles colocan a México en una lista de 10 países en los que se ha confirmado la aplicación de esa plataforma invasiva e incluso se señala que, con quince mil vigilados, nuestro país sería el principal cliente, sobre todo para afectar a periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos y personajes relevantes de actividades diversas.

Tal sistema fue comprado durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto. Se ha señalado con insistencia que el negociador de esta adquisición fue Tomás Zerón de Lucio, como director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam como titular. Pero Zerón se negó a rendir declaración judicial sobre el tema.

Zerón de Lucio fue uno de los principales constructores de la falsa verdad histórica sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y, conforme fueron avanzando las indagaciones de la administración obradorista sobre el tema, decidió refugiarse en Israel, sede de NSO, la empresa vendedora de Pegasus. El comprador Zerón es protegido por autoridades de Israel para no entregarlo a México, a pesar de las acusaciones de tortura, secuestro y alteración de pruebas judiciales en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Israel incluso ha usado como argumento extraoficial (según lo reportado por The New York Times) que no tiene por qué ayudar a México, dado que el gobierno andresino ha apoyado que Naciones Unidas indague probables crímenes de guerra israelitas contra el pueblo palestino.