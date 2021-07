N

os quedaron a deber los secretarios de Hacienda de tiempos idos. El presidente De la Madrid tuvo dos: Jesús Silva Herzog y Gustavo Petriccioli. México sufrió en ese sexenio la mayor devaluación de la historia reciente y cayó en mora del pago de la deuda.

Carlos Salinas de Gortari contrató a un prestidigitador, Pedro Aspe. Le quitaron tres ceros al peso para que se viera engallado frente al dólar, pero arruinaron a los ahorradores. A quien tenía 10,000 pesos lo dejaron con 10. Vendieron una empresa estatal próspera, Telmex, y entregaron los bancos a casabolseros que luego los quebraron.

Con el presidente Zedillo apareció en Hacienda el ‘secretario Cete’, Jaime Serra Puche, sólo duró en el cargo del 1 al 29 de diciembre de 1994, sufrió la moneda una macrodevaluación y fue cesado. Entró al quite Guillermo Ortiz y arrancó el Fobaproa.

Felipe Calderón tuvo tres; uno de ellos, Ernesto Cordero, fue el que dijo que con 6 mil pesos al mes una familia puede tener casa propia, automóvil y enviar a los hijos a colegio privado.

Los secretarios de Hacienda de Peña Nieto fueron Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya. Entre ellos se reparten la responsabilidad de la reforma energética y petrolera, el gasolinazo y la estafa maestra. Videgaray se encuentra inhabilitado por 10 años para ejercer un cargo público y se está defendiendo. De ese largo periodo de fracasos escapa Antonio Ortiz Mena, el legendario artífice de la etapa del desarrollo estabilizador. No hubo devaluaciones, crecieron la economía y los salarios, y la deuda pública no rebasó 4 mil millones de dólares. Ortiz Mena sabía de memoria cuánto debía el país y a quién.

Herrera: peso estable,no endeudamiento

El presidente López Obrador tuvo la buena suerte de la temprana renuncia de su primer secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien ahora es crítico del gobierno. Prontamente se sumó a la competencia de tiradores por el bombazo más fuerte, sólo que tiene muchos rivales y no ha logrado sobresalir. Lo sustituyó Arturo Herrera, quien concluyó sus funciones el fin de semana. El Presidente lo propuso para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, deberá esperar a ser confirmado por el Senado y que finalice la gestión de Alejandro Díaz de León. A su favor puede decirse que no hubo devaluación, el peso se mantiene en la banda de 19 a 20 pesos por dólar; no hubo gasolinazos; la deuda pública no creció como proporción del PIB, se mantiene en torno a 45 por ciento, mientras que la de Estados Unidos es superior a 100 por ciento y la de Japón a 250 por ciento de sus PIB respectivos. En el plano internacional, firmó el acuerdo con los ministros de Finanzas del G-20 para aplicar un impuesto mínimo global de 15 por ciento a empresas multinacionales que esconden ganancias en paraísos fiscales, y, además, serán gravadas las operaciones de las empresas digitales, como Netflix y Amazon.