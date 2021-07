Aldo Anfossi

Lunes 19 de julio de 2021, p. 23

Santiago. Las elecciones primarias presidenciales en Chile concluyeron con las inesperadas y rotundas victorias de los candidatos Gabriel Boric, de la coalición de cinco organizaciones izquierdistas del Frente Amplio, y del independiente derechista Sebastián Sichel, de la oficialista coalición Vamos por Chile.

Ambos vencedores son absolutamente inesperados: Boric apenas logró a mediados de mayo reunir a toda carrera y en apenas semanas las 34 mil firmas que necesitaba para inscribirse como aspirante presidencial de su partido Convergencia Social. Mientras Sichel, diletante ex ministro piñerista que pasó por varios cargos gubernamentales y sin ningún arraigo organizacional consistente, se impuso contra toda posibilidad y por mucho al favorito de la centroderecha.

Boric, de 35 años, ex dirigente universitario –que en 2011 junto a los de secundaria protagonizaron masivas protestas por reformas al sistema educativo y que ahora es diputado–, se impuso con 60 por ciento de las preferencias a Daniel Jadue, candidato del Partido Comunista y relecto alcalde de la populosa comuna de Recoleta, en Santiago, y que figuraba favorito en las encuestas.

Sichel, de 46 años, neoliberal renegado de sus orígenes demócratacristianos y que pasó por diferentes agrupaciones antes de recalar en la derecha, venció al favorito aspirante Joaquín Lavín, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente; al ex ministro y ex diputado Mario Desbordes, del derechista partido Renovación Nacional; y a Ignacio Briones, recién llegado a la política, ex ministro de Hacienda piñerista y representante del neoliberal partido Evolución Política.

Con casi 95 por ciento de las mesas escrutadas, el pacto Apruebo Dignidad (Boric + Jadue) sumaba un millón 652 mil sufragios frente a un millón 276 mil del pacto Chile Vamos (Sichel + Lavín + Desbordes + Briones). Aproximadamente 55 por ciento de la oposición frente a 45 de la derecha.