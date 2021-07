En respuesta, sus compañeros ultimaron a Rubisel Pérez Pérez, además de que expulsaron de San José Tercero a 35 personas identificadas con Los Herrera, quienes se encuentran refugiadas en las instalaciones del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, situado en la cabecera.

Quien dijo ser el comandante de los autodefensas (no se identificó) afirmó que a partir de que mataron a Enrique, mi mejor amigo, formamos el Machete porque no hay justicia .

Antes de que una mujer indígena, con pasamontañas y traje regional, leyera el documento oficial de las 86 localidades, dirigido entre otros al presidente Andrés Manuel López Obrador, se formaron en el centro de la cancha unos 120 hombres armados, algunos sólo con machetes. Fueron recibidos con aplausos y vivas.

Hemos levantado la voz por el dolor y el sufrimiento que hemos padecido a causa de la injusticia, de la violación de nuestros derechos y de la muerte de más de 200 hermanos indígenas desde hace 20 años , manifestó la mujer.

Agregó: La voz del pueblo indígena trabajador del campo se ha cansado de tantas violencias, de tantas injusticias y amenazas en diferentes comunidades de nuestro municipio por parte de este grupo de delincuentes organizados .

Además de exigir la anulación de las votaciones del 6 de junio, los inconformes demandaron la destitución y encarcelamiento del presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales .

Uno de los hombres mayores de la comunidad, quien condujo la ceremonia, la cual empezó y terminó con rezos católicos, subrayó: Es mejor que Raquel Trujillo Morales no ponga un pie por acá porque sólo viene a causar problemas y ya no queremos más derramamiento de sangre .

Señaló que a partir de que decidieron inconformarse y formar el grupo de autodefensas han sido “fuertemente amenazados, no sólo los líderes, sino todos, el pueblo está amenazado. Por esta razón no queremos más sicarios ni narcotraficantes; Pantelhó no vive del narco, sino de su maíz, frijol, cafetales y del trabajo en el campo. El primero de octubre tendremos nuevas autoridades, pero la gente decidirá”.