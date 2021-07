La antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz, en un artículo publicado en la revista Cuicuilco, refiere que Bonfil Batalla le comentó: Lo que hice en el MNCP no lo habría podido realizar fuera del Estado... La única crítica que no admito es la de los intelectuales que cobran en el Estado y que no hacen nada .

La investigadora consigna que Bonfil lo concibió “como un espacio cultural de y para los grupos populares, y propuso redefinir el papel de los intelectuales con el fin de apoyar el desarrollo propio de los grupos con culturas subalternas y sortear los límites de las instituciones creadas y operadas con recursos gubernamentales.